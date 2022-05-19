45 bin TL'lik krem sürmüştü! Peynir ve ekonomi açıklaması geldi: Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma
Lüks yaşamı ve pahalı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen oyuncu Yasemin Özilhan, katıldığı davette hakkındaki eleştirilerle ilgili sözleri olay oldu.
"Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.
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Evlendikten sonra sosyeteye hızlı bir giriş yapan eski oyuncunun yaptığı tavsiye ürünlerin fiyatı ve kıyafetleri sık sık gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz aylarda yüzüne sürdüğü 45 bin TL'lik kremi sosyal medya hesabından yayınlayan Özilhan, tepki toplamıştı.
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Geçtiğimiz aylarda Özilhan ayrıca kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi ile tarif vermişti.
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