45 bin liralık kreme link verdi... Instagram'ı sallayan Yasemin Özilhan'ın lüks hayatı
Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle hafızalara kazınan sosyetenin tanınmış simalarından Yasemin Özilhan'ın yüzüne sürdüğü kreme link vermesinin ardından, ürünün fiyatının 45 bin lira çıkması sosyal medyayı birbirine kattı!
Sosyetenin tanınmış isimlerinden iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan, tekrarı bile yıllarca reyting rekorları kıran Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, Instagram'ın dikkat çeken influencer'larından biri... Özilhan'ın lüks yaşamı, tercih ettiği markalar, giyim ve yaşam tarzından tutun, yemek tarifleri bile Instagram'da binlerce sayıda etkileşim alıyor. Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 liralık pikan cevizi ile 'atıştırmalık' tarifi vermesiyle ti'ye alınan ve viral olan Yasemin Özilhan bu kez de 45 bin liralık yüz bakım kremi linki vererek sosyal medyada takipçilerinin merceğine takıldı!
Yıllardır yayınlanmadığı halde tekrar tekrar izlenen Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan şimdilerde cemiyet hayatının en önde gelen simalarından biri... Oyunculuğu bırakarak sosyetenin ünlü isimlerinden İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen Yasemin Özilhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
"Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor": 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapmıştı. Özilhan'ı görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yapmıştı. Özilhan bu sefer de önerdiği bakım kremiyle gündeme geldi.
Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor. Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.