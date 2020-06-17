44 yıl üreme üreme programında tutulan Diego emekli edildi

Santa Cruz'da 1960'larda başlatılan üreme programı sayesinde 2 binden fazla dev Galapagos kaplumbağası dünyaya geldi. Diego da 1976'da bu türün yok olmasını önlemek için California'daki San Diego Hayvanat Bahçesi'nden üreme programına getirilmişti. Diego'nun bugün hayattaki 2 bin dev kaplumbağanın yaklaşık yüzde 40'ının babası olduğu sanılıyor.



