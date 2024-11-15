43 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Ünlü yapımcı Şükrü Avşar eşinden boşandı: İhanetin bedeli...
Avşar Film'in sahibi ünlü yapımcı Şükrü Avşar ve eşi Hüsniye Avşar'ın 43 yıllık evliliği yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. İşte ayrıntılar...
Avşar Film'in sahibi Şükrü Avşar'ın eşi Hüsniye Avşar, 43 yıllık eşinin kendisini defalarca aldattığını kadınlık onuru zedelediğini belirterek geçtiğimiz yıl boşanma davası açmıştı.
Eşinin kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm servetini sevgililerine harcadığını ileri süren Hüsniye Avşar, 'Avşar Film' şirketine tedbir konulmasını talep etti.
İstanbul Aile Mahkemesi boşanma sürecinde Şükrü Avşar tarafından eşi Hüsniye Avşar'a verilmek üzere geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakasına hükmetti.
5 ev ve 2 araba konusunda mutabakat sağlandı
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; dava geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı olan duruşmaya Şükrü Avşar eşi Hüsniye Avşar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Hüsniye Avşar nafaka istemediğini ifade etti.