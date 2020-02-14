43 yaşındaki anne ile 19 yaşındaki kızı sosyal medyayı sallıyor

Adeta yaşlanmaya inat olarak doğan 43 yaşındaki Joleen Diaz ve 19 yaşındaki kızı Meilani Parks, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden. İlk bakışta hangisinin anne olduğu anlaşılamasa da aralarında 23 yaş fark olan anne ile kızı birbirinden ayrılabiliyor. Kızıyla birlikte Instagram'da pozlarını paylaşan anne, kızının ablası sanılıyor.