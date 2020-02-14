43 yaşındaki anne ile 19 yaşındaki kızı sosyal medyayı sallıyor
ABD'li öğretmen Joleen Diaz 43 yaşında ve 19 yaşında bir kız annesi. Diaz ve kızı Meilani Parks'ın birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyayı sallıyor.
Adeta yaşlanmaya inat olarak doğan 43 yaşındaki Joleen Diaz ve 19 yaşındaki kızı Meilani Parks, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden. İlk bakışta hangisinin anne olduğu anlaşılamasa da aralarında 23 yaş fark olan anne ile kızı birbirinden ayrılabiliyor. Kızıyla birlikte Instagram'da pozlarını paylaşan anne, kızının ablası sanılıyor.
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Sık sık kardeş oldukları sanılan anne ve kız aslında bu karıştırmanın keyfini sürüyor. Birlikte tatil yapıp birlikte eğlenen ikili, güzellik sırlarını paylaştı.
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Anne Joleen Diaz, küçük yaştan itibaren cildine iyi bakmak için elinden geleni yaptığını ve temiz bir yaşam sürdüğünü söylüyor.
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Özellikle kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu söyleyen Joleen, kızını da böyle yetiştirdiğini ifade ediyor.
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