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43 ilin geçiş noktası! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

43 ilin geçiş noktası! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

43 ilin geçiş noktası! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

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43 ilin geçiş noktası! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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43 ilin geçiş noktası! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

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43 ilin geçiş noktası! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

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