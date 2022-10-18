42'lik Petek Dinçöz'den sütyenli cesur poz! "Olay kadın, bomba gibi geri geldin"

Çocukluk aşkı olan Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz son olarak siyah ceket içine yalnızca sütyen giyip poz verdi. Cesur tarzıyla boy gösteren Dinçöz'e beğeni yağarken 42 yaşındaki ünlü isme bazı takipçiler ise "Estetik çok ama fizik iyi", "Ne giyse oluyor", "Olay kadın", "Bomba gibi geri geldin" gibi yorumlar yaptı.