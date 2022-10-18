42'lik Petek Dinçöz'den sütyenli cesur poz! "Olay kadın, bomba gibi geri geldin"
Petek Dinçöz, 2014'te nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile geçen Mart ayında 8 yıllık evliliklerini bitirdi. Boşanmanın ardından oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için ABD'ye taşınan Dinçöz, Türkiye'ye geri döndü. Sahnelere uzun bir aradan sonra adım atan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı sütyen-ceket tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra ani bir karar ile oğlu Aslan'ın eğitimi ABD'ye yerleşti. Daha sonra Nida Büyükbayrakdar ile yeni bir aşka yelken açtı ve çift Ağustos ayında evlenerek dünyaevine girdi. Miami'de yapamayan ünlü isim Türkiye'ye geri döndü ve sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Çocukluk aşkı olan Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz son olarak siyah ceket içine yalnızca sütyen giyip poz verdi. Cesur tarzıyla boy gösteren Dinçöz'e beğeni yağarken 42 yaşındaki ünlü isme bazı takipçiler ise "Estetik çok ama fizik iyi", "Ne giyse oluyor", "Olay kadın", "Bomba gibi geri geldin" gibi yorumlar yaptı.
Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Hakan Gence'ye verdiği röportajda ise yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Büyükbayrakdar ile hikayesini anlatmasıyla gündeme gelmişti. İşte Dinçöz'ün açıklamalarından satış başları...
Petek Dinçöz, Gence'nin "Uzun süredir ortalarda yoksun. En son Miami'ye yerleştiğini ve evlendiğini duyduk..." sözleri üzerine şunları söyledi:
Evet. Yıllar sonra ilk röportajım. Çok heyecanlıyım Hakan. Tası tarağı topladıktan sonra 'Çocuğumun geleceği için Miami'ye yerleştim ve müzik kariyerim de bitti' demiştim. Ama şimdi yeniden döndüm. Ellerimi tut bak, buz gibi... Yeniden başlıyor gibi, çok heyecanlıyım.