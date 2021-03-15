42'lik Ece Erken yasak aşkı yüzünden araba parçalamasına 'Ergenlik' deyip açıkladı
Ece Erken, Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasına 'Ergenlikti' dedi.
Ece Erken, bir dönem çok konuşulduğu yasak aşkına dair yorumlarıyla dikkat çekti. Instagram'da takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için parçaladığı araçlara dair de yorum yaptı. Erken, hala beraber olduklarını da söyledi. İşte Erken'in o açıklamaları...
''Evlenmek istiyor musun?'' sorusu üzerine Ece Erken, şunları söyledi:
''Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Bu konuda çok kafam karışık. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim.''
''Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. Kapım aralık, tam açık değil.''
''Alişan'la Demet Akalın'la barıştığı için mi küstünüz?'' sorusuna cevabı manidardı:
''Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir.''