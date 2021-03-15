42'lik Ece Erken yasak aşkı yüzünden araba parçalamasına 'Ergenlik' deyip açıkladı

''Evlenmek istiyor musun?'' sorusu üzerine Ece Erken, şunları söyledi:

''Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Bu konuda çok kafam karışık. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim.''