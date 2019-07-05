42 yaşında ve 2 çocuk annesi! Fiziğiyle mest etti
Bodrum'da çocuklarıyla beraber tatil yaparken görüntülenen güzel oyuncu Irmak Ünal fit vücuduyla dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Bodrum'da deniz sezonunu açarak çocukları Kayla ve Vadi ile tatil yaparken objektiflere takıldı. Düzenli olarak spor yapan güzel oyuncunun fit vücuduyla görenleri hayran bıraktı.
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Sinemanın sultanı Türkan Şoray'ın kızı olan Irmak Ünal, 2017’de boşandığı iş insanı Emre Karabacak’tan olan çocuklarıyla Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de görüntülendi. Güzel oyuncu dün sabahtan akşama kadar denize girdiler.
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Irmak Ünal çocuklarıyla şakalaştı, oyun oynadı, oğluna yüzme öğretti.
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42 yaşındaki Irmak, fit görünümüyle genç kızlara taş çıkardı. Kaslı vücudunu haftanın 4 günü yaptığı spora borçlu.
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