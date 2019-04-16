42. kattan atlayan Aysun mektubunda bakın ne yazmış!

Canım annem benim için ağlama. Gözlerinden tek yaş dahi süzülmesin. Seni çok seviyorum. Anne, bu kızına hakkını helal eder misin? Kardeşim bir tanem benim. Affet beni canım kardeşim. Çok özür dilerim her şey için. Yaşamayı başaramadığım için sizlere veda ediyorum. Boynumdaki kolyenin benimle beraber gömülmesi vasiyetimdir. Boynumdan asla çıkarmayın. Sizleri hep çok sevdim. Önce birbirinize sonra Allah'a emanet olun' yazdığı görüldü.