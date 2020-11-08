42. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı! İlk defa tersten koşuldu
İstanbul Maratonu bugün tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştirildi. N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.
İstanbul Maratonu bugün tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştirildi. Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu başladı. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştirildi.
İlk kez Avrupa'dan Asya'ya koşuldu
Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru oldu.
Önce paten sonra tekerlekli sandalye yarışı start aldı
Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da ise elit atletler maratona başladı. Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmedi.