42. İstanbul Maratonu başladı! İlk defa Avrupa'dan Asya'ya koşuluyor
İstanbul Maratonu bugün tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştiriliyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak.
İstanbul Maratonu bugün tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştiriliyor. Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.
İlk kez Avrupa'dan Asya'ya koşuluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U” dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00 itibari ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 08.30 itibari ile trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.