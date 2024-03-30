42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen kimse tercih etmiyor

“Emekliliğe kadar bir iş imkânı sağlayacağız ama bulamadık”

Çevresinden bu işi yapacak kimseyi bulamayınca sosyal medyadan bir ilan paylaşan ve aile çobanı aradığını belirten Mit, “Günümüzün sorunu işçi bulamamak. İnsan gücüne dayalı, sahada tarımla uğraşan insanların sayısı giderek azalıyor. Biz şu an birçok tarım sektöründe bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu iş endüstriyelleşmeye gidiyor. Artık insanı bulmak çok zor hale geldi. Biz de iş arkadaşları arıyoruz. Burada barınacakları ev, kıyafet, gıda yardımı, maaşı ve sigortaları bizimle birlikte çalışırlarsa emekliliğe kadar bir iş imkânı sağlayacağız ama bulamadık.