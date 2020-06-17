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41 yıllık dev Türk firması el değiştiriyor

Aras Kargo'nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post'a geçiyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo'nun 900'e yakın şubesi bulunuyor.

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Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) yüzde 25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükselteceğini açıkladı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras yüzde 20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

Hisse satınalma resti

Aras Kargo'ya 2013 yılında yüzde 25 hisseyle ortak olan Österreichische Post, şirketteki payını yüzde 75'e yükseltmek için 2016 yılında süreç başlatmıştı.

Ancak Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras, 2017 yılında sürece karşı çıkmış, Avusturyalı ortaklarının şirketteki payını yüzde 25'ten yüzde 75'e çıkarmak için sundukları satın alma opsiyonunu reddettiklerini belirterek, mevcut yüzde 25 hisselerini geri almaya da hazır olduklarını açıklamıştı.

Şubat 2017 tarihinde firma içindeki anlaşmazlıklar sebebiyle şirkete kayyum atanmıştı.

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