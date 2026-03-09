400 erkekle birlikte olup hamile kaldı! O kadının annesi sessizliğini bozdu
Bonnie Blue isimli kadının özel hayatına dair yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu. Blue, yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiğini ve sonrasında hamile kaldığını duyurdu. Genç kadın hamilelik açıklaması sonrası yoğun eleştirilere maruz kalırken, annesi sessizliğini bozdu.
Bonnie Blue (gerçek adı Tia Billinger), son dönemde gerçekleştirdiği tartışmalı meydan okumalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Blue, yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiğini ve ardından hamile kaldığını açıklarken, bebeğin babasını belirlemek için katılımcılardan DNA örnekleri aldığını duyurdu.
OnlyFans platformunda içerik üretmesiyle bilinen Blue'nun daha önce de benzer "rekor denemeleri" ile dikkat çektiği biliniyor.
Fenomen isim, bir açıklamasında 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia etmiş; daha sonra ise iki haftalık bir süreçte 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını söylemişti. Bu etkinliklerin, içerik üretimi amacıyla OnlyFans için düzenlendiği ve "breeding mission" (üreme görevi) olarak adlandırıldığı belirtilmişti.
Blue, söz konusu etkinliklere katılan kişilerden yalnızca iletişim bilgilerini değil, DNA örneklerini de topladığını açıkladı. Fenomen isim, olası bir hamilelik durumunda babayı tespit edebilmek için bu yöntemi tercih ettiğini ifade etti.