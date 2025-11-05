400 bin "lego" parçasıyla Formula 1 aracı! 26 kişi ile 22 bin saatte yapıldı
Anadolu Ajansı
|
Toplam 400 bin lego parçasıyla yapılan Formula 1 aracı Ankara'da bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Araç, 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte The LEGO Group'un Çekya'daki Kladno fabrikasında tamamlandı.
Formula 1'in 2025 Miami Grand Prix'si için tasarlanan ve sürücü geçit töreninde yer alan BWT Alpine F1 Team A524 LEGO, 16 Kasım tarihine kadar ANKAmall Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.
16
Araç, 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte The LEGO Group'un Çekya'daki Kladno fabrikasında tamamlandı.
26
Bir buçuk ton ağırlığındaki model saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor.
36
46