400 bin emekliye 'Bayram İkramiyesi' yok! Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen 1000'er liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını açıkladı. Emekliler şimdi ikramiyeye kaçar lira zam yapılacağını merak ediyor. Ancak 400 bin kişilik emekli grubuna bayram ikramiyesi verilmeyecek. İŞte nedeni ve ikramiye zammıyla ilgili son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı. 13 milyona yakın emeklinin bayram ikramiyeleri hesaplarına zamlı yatacak? Zam oranının ne kadar olacağı merak konusu. Ancak sayıları 400 bini bulan bir emekli grubu ise yine bayram ikramiyesi alamayacak. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın kaleminden bayram ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...
Bayram ikramiyeleri emeklilerin hesabına zamlı yatırılacak. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak, yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi, hangi tarihte emeklilik dilekçesini verenler ikramiye alabilecek? Bu sene de emekliler, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte yaklaşık 13 milyona yakın kişiye bayram ikramiyesi ödenecek.
İki maaş alan iki ayrı ikramiye mi alacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK); emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek.
Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek. Yani, çift emekli maaşı alana çift ikramiye ödenmeyecek.