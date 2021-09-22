40 ülke güzeli kraliçe olmak için Antalya'da! Türkiye temsil edecek güzel bakın kim
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için 40 ülke güzeli, kampa girdi. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu.
Kemer'de 15'incisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için 40 ülkenin güzelleri, Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de 3 Ekim'de yapılacak final gecesine kadar kampa girdi.
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Kamp süresince bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Kapadokya gezilecek ve balon turu yapılacak.
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40 ülke güzelinin ilk günkü tanıtım organizasyonunda giydikleri yöresel kıyafetler ilgi çekti.
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Endonezyalı Chalifah Nur Febriana (28), 15 kiloluk kıyafeti yaklaşık 1 saat taşırken, 30 derece hava sıcaklığından etkilenmeden tanıtımını tamamladı.
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