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4,0 şiddetinde deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu

AKDENİZ'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem haberini AFAD son dakika olarak duyurdu. Sarsıntı saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında kaydedildi.

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Akdeniz yeni bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,74 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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