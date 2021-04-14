40 milyon TL'lik dava! Nusret Gökçe'nin başı belada Amerikalı sanatçılar şikayetçi
Sosyete kasabı lakabının sahibi Nusret Gökçe, baltayı taşa vurdu. Amerikalı iki sanatçı Gökçe'den şikayetçi oldu milyonlarca liralık dava açıldı.
Kasaplıktan restoran zinciri sahipliğine uzanan Nusret Gökçe, dünyanın birçok yerinde restoran açtı. Tuz serpme hareketiyle ünlenen sosyete kasabının son zamanlarda ise başı belaya girdi. Miami'deki restoranın iç tasarımı için harekete geçen Gökçe, tasarımları izinsiz kullandı.
Türkiye dışındaki ilk restoranını ABD'de açan Gökçe, Miami'deki mekanın tasarımı sırasında William Hicks ve Josphe Lurato isimli iki sanatçıyla anlaştı.
Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini meşhur eden tuzlama hareketini yapmalarını istedi. Gökçe Miami'deki restoranı için istediği tasarımları daha sonra Doha, Dubai ve New York'taki şubelerinde de kullandı.
Miami'deki restoranın duvarına resmini yaptıran Gökçe, tasarımları izinsiz olarak peçeteden baharatlara kadar her yerde kullanınca tasarımları yapan sanatçılar harekete geçti.