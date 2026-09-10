4 yıllık evlilikte kötü son! Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç boşanıyor...
Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Sevda Dalgıç, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi Dilge Emir Güvenç ile ilgili ilk kez konuştu. Dalgıç, ayrılık sürecinin huzurlu geçmesini diledi.
Oyuncu Sevda Dalgıç, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yaklaşık 4 yıllık evliliğinin sona ereceği yönündeki haberlerle ilgili konuşan Dalgıç, eşi Dilge Emir Güvenç’e karşı saygısının devam ettiğini belirterek boşanma sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.
“BAZEN OLMUYOR İŞTE”
Boşanma iddiaları sorulan Sevda Dalgıç, evliliğinde sorunlar yaşandığını doğruladı.
Oyuncu, “Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz. Ama bazen olmuyor işte!” ifadelerini kullandı.
“İNŞALLAH ANLAŞARAK, HUZURLU BİR ŞEKİLDE AYRILIRIZ”
Ayrılık sürecinin nasıl ilerlemesini istediğini de anlatan Dalgıç, “İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız” dedi.
SEVDA DALGIÇ KİMDİR?
Sevda Dalgıç 2018 yılında Avlu dizisine dahil oldu.
1984 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Sevda Dalgıç burcudur. Boyu 1.71 cm, kilosu ise 53'tür. İstanbul doğumlu oyuncu 2 sene Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. İleri oyunculuk eğitimi ile devam etmiştir.
2007 yılında Hamdi Alkan tarafından yönetilen Arka Sıradakiler isimli dizide 2011 yılına kadar yer almıştır. Bu dizide Özge karakteri ile ekran severler tarafından tanınan güzel oyuncu günümüzde ise Avlu dizisinde Bade karakterini canlandırdı.
Bir dönem oyunculuk kariyerini noktaladığını, Alaçatı'da bir mekan işletmeye başladığını açıklayan oyuncu Avlu dizisi ile tekrar oyunculuğa geri dönmüştür. En büyük hobileri, spor, at biniciliği, buz pateni, dans ve basketbol.
DİLGE EMİR GÜVENÇ KİMDİR?
Uzun zamandır Güvenç Makine Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile aşk yaşayan Sevda Dalgıç, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Şimdi düğün hazırlıklarına başlayan çift düğün tarihini açıkladı. Çiftin açıklamasına göre düğün 27 Ağustos'ta Boğaz'da yapılacak.