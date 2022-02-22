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4 yılda 100 kez yolda bıraktı 32 kusurdan kaldı arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozuldu

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4 yılda 100 kez yolda bıraktı 32 kusurdan kaldı arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozuldu

Skoda Favorit aracıyla çektiği çilelerle Türkiye'nin gündemine oturmaya aday Yasin Esen'in anlattıkları dinleyenleri şaşkına çeviriyor.

4 yılda 100 kez yolda bıraktı 32 kusurdan kaldı arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozuldu

Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın "Sekiz Slindir" kanalında “Beyin yakanlar” serisinin konuğu sürekli bozulan Skoda Favorit oldu. Sahip olduğu Favorit ile başına gelmeyen kalmayan Yasin'in arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozulmuş.

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4 yılda 100 kez yolda bıraktı 32 kusurdan kaldı arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozuldu

2015 senesinde Hatay Serinyol ilçesinde bir köyden alınan araç dönüş yolunda Pozantı'da conta yakıp yolda bırakmış. Deyim yerindeyse "dakika bir gol bir” olmuş. Sürekli arıza yaptığı için bagajı yerek parçalarla dolu.

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4 yılda 100 kez yolda bıraktı 32 kusurdan kaldı arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozuldu

222 bin kilometredeki araca “sanayinin gülü” lakabı takılmış. Öyle ki araç sahibi Yasin Esen ile Etem Sayın'ın buluşması, 2 kez araçtan kaynaklı arazı nedeniyle gerçekleşmedi.

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4 yılda 100 kez yolda bıraktı 32 kusurdan kaldı arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozuldu

Arabayı durdurup cam sil sıkıyor: Çekim yapılmaya gelirken silecek motorunun yandığını belirten Yasin, ön camları silmek için arabayı durdurup cam sil püskürtüyor. Parça fiyatlarının alıp başını gittiğini söyleyen Yasin “Yağmurlu zamanlarda ben böyle binemem. Kırmızı ışıklarda kapıları açıp cam sil sıkıyorum. Millet garip garip bakıyor” diyor.

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