4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

DENİZLİ'de oğlu Ali K.'yi (4) boğarak, öldüren anne Nagihan K., polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söylerken, oğlunun "anne yapma" diye yalvardığı kurtulmak için annesinin kolunu tırnaklarıyla çizdiği ortaya çıktı.

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Denizli’de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne herkesi dehşete düşürdü. Korkunç olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

Oğlunu boğup polisi aradı

Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Basketbol antrenörü

Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı. Nagihan K.'nin basketbol antrenörü oldugu, eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İfadesi kan dondurdu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu.

"Anne yapma" diye yalvarmış

Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini da anlattı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.