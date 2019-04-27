4 üniversiteli kız, arkadaşlarını taksiye bindirip...

Kadir Y.'nin kullandığı takside, sol tarafa Begüm Ö., sağ tarafa da Sevda Z. ve Lütfiye Z. oturarak, genç kızın araçtan inmesini engellediler. Sevda Z., taksici Kadir Y.'ye 'sür' diyerek arkadaşları ile birlikte genç kızı dövmeye başladı. Genç kızın çığlıklarının duyulmaması için de yüksek sesli müzik açıldı. Ortaya oturtulan kıza, 3 arkadaş tokat, yumruk ve sopa ile vurdu.