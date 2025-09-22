BIST 11.294
4 önemli ülke Filistin'i tanıdı Netanyahu çıldırdı! O bölgeyle tehdit etti

4 önemli ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıması sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit dolu bir açıklama geldi. Gazze'nin eli kanlı mimarı, karara karşı işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

"Bekleyin ve görün."

Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da ülkelerin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

