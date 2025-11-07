4 kişi hayatını kaybetmişti! Gebze'deki 7 katlı binanın yıkılma nedeni açıklandı

Yıkılan binada ölüm vakaları olmasından dolayı adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.