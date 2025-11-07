4 kişi hayatını kaybetmişti! Gebze'deki 7 katlı binanın yıkılma nedeni açıklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, binanın çökmesine ilişkin, "Zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. " dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.Bulut, çöken binadan yaralı çıkan Dilara Bilir’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bulut, yıkılan Arslan Apartmanı'na ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." şeklinde konuştu.
Yıkılan binada ölüm vakaları olmasından dolayı adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Bulut, binanın kendiliğinden çökmüş olması ve temelinde toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle bölgeyle ilgili ayrıntılı incelemenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.