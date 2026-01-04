BIST 11.498
4 ili sallayan Elazığ depremi korkuttu! Naci Görür'den ilk açıklama

Elazığ'da dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür 4 şehri sallayan depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Bölgede stres yüklendiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, önemli değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGEDE STRES YÜKLENDİ

Depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, 24 Ocak 2020'de yine Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsattı. Görür, bölgedeki fayların bu depremle büyük ölçüde kırıldığını söyledi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye stres yüklediğini belirten Prof. Dr. Görür, "Deprem Yaylanlı Fayı üzerinde. Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez." açıklamasını yaptı.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

