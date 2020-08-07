4 ile sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji il il ve 5 günlük hava durumunu paylaştı
Meteoroloji, son hava durumu verilerini paylaştı. Türkiye'nin büyük bölümü az bulutlu ve açık bir gün geçirirken 4 ilde sağanak yağış etkili olacak.
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
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İşte il il ve 5 günlük hava durumu raporu...
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