HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

4 günlük sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 şehirde uygulanmayacak

19 Mayıs Bayramı nedeniyle 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak 3 ilin valisi yaptıkları açıklamalarla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kendi şehirlerinde uygulanmayacağını duyurdu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Aydın, Denizli ve Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üç kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Denizli Valisi Twitter'dan duyurdu

Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı. Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti. Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa Valiliği: İlimiz muaf tutulmuştur

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Aydın Valisi: Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızının çağrısıyla İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken taburcu oldu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Mayıs 2020)
ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş
Can Dündar Bodrum'daki villasını satmaya çalışmış!
HDP'li Önder'den Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma ve seyahat yasağına ilişkin kararları açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Esra Elönü'den Bülent Arınç'a şok cevap! 'Tırsmış' 'Konuşan maklube tepsisi'...
İmamoğlu açıkladı! 'Askıda Fatura' ile 100 binden fazla ailenin faturası ödendi
CHP Ankara teşkilatından anneler günü ziyareti
Kızılay'ın çağrısına taksici esnafı ses verdi
Başakşehir Hastanesi Abe'nin katılımı ile açılacak!
5.6. VE 7. sınıflar EBA'ya saat kaçta girebiliyor? EBA giriş saatleri
Yorumlar 1 yorum