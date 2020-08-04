4 günlük bayram tatili bitti! Dolar ve euroda günün ilk rakamları

4 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, euro ise 8,2090 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor. 8,2080 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.

Takip edilecek veriler

Yurt içinde, Kurban Bayramı tatili sonrası, haftaya bugün başlayacak olan piyasalarda enflasyon ve imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana geriledi.

Altın fiyatları 4 Ağustos

Önceki gün altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Fiyatlardaki tarihi yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu.