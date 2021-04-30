4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi aç kalmadan kilo vermek mümkün!

4 gün boyunca diyeti değiştirmek, besinlere alternatif yapmak kesinlikle yasak. Çay, kahve şekersiz olarak serbest. Sadece ikindi öğününde sütlü kahve içilebilir. Eğer kahveye süt eklemiyorsanız sadece süt olarak tüketebilirsiniz. Bol su için, maden suyu içmek isteyenler için 2 şişe günlük sınırlı. Güne kahvaltı ile başlayıp, öğünleri sırayla takip etmek şart. İsteyen yürüyüş yapabilir. Son olarak bu diyet sadecw 4 gün uygulanacak. Daha fazla yapılmayacak unutmayın.