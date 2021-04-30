4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi aç kalmadan kilo vermek mümkün!
4 günde 2 kilo verdiren Selahattin Dönmez diyetinin detaylarını sizler için derledik. Hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermenize yardımcı 4 günde 2 kilo zayıflatan diyet listesiyle tokluk hissi de garanti.
4 günde 2 kilo zayıflatan Selahattin Dönmez diyetinin detaylarını sizler için derledik. Hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermek isteyenler Selahattin Dönmez'in 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesiyle aç kalmadan istedikleri kiloya inebilirler. Bu diyeti hamileler, emziren anneler, 18 yaş altındakiler, hipertansiyon, kanser, diyabet ve ciddi tedavi olanlar yapmamalılar. Menopoz, tiroit, insülin direnci ve sağlıklı kişiler uygulayabilir.
4 gün boyunca diyeti değiştirmek, besinlere alternatif yapmak kesinlikle yasak. Çay, kahve şekersiz olarak serbest. Sadece ikindi öğününde sütlü kahve içilebilir. Eğer kahveye süt eklemiyorsanız sadece süt olarak tüketebilirsiniz. Bol su için, maden suyu içmek isteyenler için 2 şişe günlük sınırlı. Güne kahvaltı ile başlayıp, öğünleri sırayla takip etmek şart. İsteyen yürüyüş yapabilir. Son olarak bu diyet sadecw 4 gün uygulanacak. Daha fazla yapılmayacak unutmayın.
4 günde 2 kilo zayıflatan Selahattin Dönmez diyeti listesi şöyle;
Kahvaltı: Yağ Yakan Yulaf Lapası
Malzemeler: 2 yemek kaşığı mutfak robotundan çekilmiş yulaf, yarım su bardağı süt, yarım elma, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı vanilya, 1 yemek kaşığı bal
Yapılışı: Yulaf, tarçın, vanilyayı tavaya koyun. Üzerine süt ilave ederek pişirin. Pişen yulafı kaseye alın üzerine bal gezdirip elma dilimleyerek servis edin.
Öğle Yemeği: Düşük Kalorili Yeşil Mercimek Salatası
Malzemeler: 1 adet kırmızı biber, 1 adet çarliston biber, 2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, ¼ demet dereotu, ¼ demet maydanoz
2 yemek kaşığı taze lor peyniri, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı.
Yapılışı: Haşlanmış yeşil mercimek, ince doğranmış biber, dereotu, maydanozu geniş bir kaba alın, üzerine lor peynirini ekleyin. Zeytinyağı ve nar ekşisini hazırladığınız salata ile harmanlayın.