4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek günlük burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Güneş ile Satürn arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Kariyerle ilgili konularda problemler ve engeller oluşabilir. Bugünlerde yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur.
Özen gösterin: Sorumluluklarınız artabilir, taşıyabileceğinizden daha fazla yükü almamaya özen göstermelisiniz. Bugün zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz.
Hassaslaşabilir: Sağlık olarak, dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmakta, temkinli bir şekilde hareket etmekte yarar vardır.
Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabiliriz: Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabiliriz.