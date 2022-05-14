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4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek günlük burç yorumlarını yazdı.

4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Güneş ile Satürn arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Kariyerle ilgili konularda problemler ve engeller oluşabilir. Bugünlerde yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur.

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4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Özen gösterin: Sorumluluklarınız artabilir, taşıyabileceğinizden daha fazla yükü almamaya özen göstermelisiniz. Bugün zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz.

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4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Hassaslaşabilir: Sağlık olarak, dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmakta, temkinli bir şekilde hareket etmekte yarar vardır. 

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4 gün sürecek! Bugün oldukça zor olacak aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabiliriz: Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabiliriz. 

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