4 gün sıra dışı meteoroloji olaylar olacak! Bugün bahar yarından sonra kar kış
TÜRKİYE 22 Mart 2021 pazartesi günü itibariyle şaşırtan meteorolojik olaylar yaşacak. Bugün sıcaklık artacak bahar gelecek yarından sonra kar kış kıyamet. Ankara, Balıkesir, Bursa, Kayseri kar altında kalacak. İstanbul, Kocaeli sulu kar yağışı alacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 'Sıra dışı meteorolojik olaylar olacak' diyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin, kar, soğuk ve şiddetli yağmur uyarısı yaptı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise 'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' mesajını paylaştı. Pazartesi'den itibaren çok ani hava değişimleri olacak. Bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kışa döneceğiz. Salı günü için kar yağışı uyarısı da var. İstanbul'un yüksek yerleri de karla karışık yağmur görecek. İşte 'sıradışı' denen önümüzdeki 4 günün hava durumu:
Pazar günü Marmara bölgesinde başlayan yağışlarla birlikte hava sıcaklığı aniden düştü. 22 Mart pazartesi günü ise şaşırtan bir hava değişimi olacak. Sıcaklıklar bir anda 8-9 derece birden artacak ve bahar havası yaşanacak. Bu bahar havası sadece 1 gün sürecek ve yine sıra dışı olarak nitelenen bir hava soğuması olacak. Salı günü ısı 12-13 derece birden düşecek ve kışa geri dönülecek. Cuma gününe kadar yurdun büyük bir bölümünde etkili bir kar yağışı bekleniyor.
Dolu yağışı görülebilir: Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, 'sıra dışı bir meteorolojik olay' diyerek önümüzdeki 4 günde yaşanacaklara ilişkin şunları söylüyor:
*Sıra dışı olaylar daha çok batı bölgeleri etkileyecek. Öyle bir jet akımı var ki soğuk havayı direkt bize getiriyor. 4 gün içinde hem baharı göreceğiz hem de kışı... Pazartesi günü 'sıra dışı bir olay meydana geliyor' ve 8-9 derecelik sıcaklık artışı olacak. Kesinlikle normal değil bu durum, dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu bekliyoruz. Salı günü bu aldığı sıcaklığı geri veriyor. 8-9 derece ısınan havalar bir gün sonra 10-12 derece sıcaklık düşüyor. Bunlar sıra dışı olaylardır. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağış, sel baskınları yapabilecek dolu bile görebiliriz.'
22 Mart 2021 pazartesi hava durumu
Hafta sonu başlayan sağanak yağışla düşen hava sıcaklığı pazartesi günü sıra dışı bir şekilde artacak. 8-9 derecelik bir sıcaklık artışı olacak ve yağmurlu da olsa bahar tadında bir hava görülecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkili yağmur yağışı var.