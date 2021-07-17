4 gün boyunca kavrulacağız! Kurban Bayramı'da hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son raporuna göre önümüzdeki 4 gün aşırı sıcaklar etkili olacak. Bugün özellikle batı bölgelerinde sıcaklık 2 ila 4 derece daha artacak. Kurban Bayramı'nda ise hava sıcaklıkları daha da artacak. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Sıcaklıklar ülke genelinde 3-4 derece artacak ama özellikle nemin yüksek olduğu illerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. İşte bugün il il sıcaklık tahminleri ve Kurban Bayramı hava durumu...