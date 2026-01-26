BIST 13.128
4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında partisine katılan belediye başkanlarına rozet taktı. Toplantı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, "Hizmet götürme konusunda kararlı ve sevdalı olan bütün arkadaşlarımıza kapılarımızın ilkeler çerçevesinde açık olduğunu bir kez daha ifade ediyor, yeni katılan arkadaşlarımıza da ailemize tekrardan hoş geldiniz diyoruz" dedi. Çelik terörsüz Türkiye süreci, Suriye, İran ve Gazze ile ilgili de konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 2 saat 9 dakika sürdü. Erdoğan toplantı öncesinde 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

Ömer Çelik: Hizmet götürme konusunda kararlı olanlara kapımız açık

MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Hizmet götürme konusunda kararlı ve sevdalı olan bütün arkadaşlarımıza kapılarımızın ilkeler çerçevesinde açık olduğunu bir kez daha ifade ediyor, yeni katılan arkadaşlarımıza da ailemize tekrardan hoş geldiniz diyoruz; kendilerine ve hizmet edecekleri vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Terörsüz Türkiye mesajı

Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtip “Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz, terörsüz bölge kavramı terörsüz Türkiye'den ayrılamaz. Bu süreç terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kavramlarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.” dedi.

