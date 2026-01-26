4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Ömer Çelik: Hizmet götürme konusunda kararlı olanlara kapımız açık

MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Hizmet götürme konusunda kararlı ve sevdalı olan bütün arkadaşlarımıza kapılarımızın ilkeler çerçevesinde açık olduğunu bir kez daha ifade ediyor, yeni katılan arkadaşlarımıza da ailemize tekrardan hoş geldiniz diyoruz; kendilerine ve hizmet edecekleri vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.