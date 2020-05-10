4 aylık hamile Sinem Kobal paylaştı görenler yok artık dedi!
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra dizi setlerinden elini eteği çeken ve sessizliğe gömülen Sinem Kobal'ın paylaşımı sosyal medyanın konusu oldu. Küçüklük fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal'a yorum yağdı gören yok artık dedi.
32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu beklediği haberleri magazin basınının gündemi oldu. Bu mutlu haberi doğrulayan eşi Kenan İmirzalıoğlu hamilelik sürecinin çok iyi geçtiğini ve eşi Sinem Kobal'ın çok iyi olduğunu müjdeledi.
2016 yılında Kenan İmirzalioğlu ile evlendikten sonra dizi setlerini bırakan ve reklam çekimlerine ağırlık veren oyuncu Sinem Kobal, instagram hesabını aktif kullanan isimlerden birisi.
5.5 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu sık sık yaptığı birbirinden iddialı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor.
Sinem Kobal'ın son instagram paylaşımı ise olay oldu. Anneler Günü paylaşımı yapan ve annesi ile birlikte çekildiği küçüklük fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Kobal'ın çocukluk halini görenler şok oldu.