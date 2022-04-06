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4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi

4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Demet Evgar'ın doğacak kızına vereceği isim belli oldu.

4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi

Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın, 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi

Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.

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4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi

Evgar'ın, Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirini çok sevdiği biliniyor.

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4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi

 Evgar, kızına hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.

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