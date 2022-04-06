4 aylık hamile Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu! Şiirden etkilendi
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Demet Evgar'ın doğacak kızına vereceği isim belli oldu.
Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın, 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
16
Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.
26
Evgar'ın, Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirini çok sevdiği biliniyor.
36
Evgar, kızına hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.
46