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4-10 Kasım haftalık burç yorumları

4-10 Kasım haftası hangi burcu ne bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık haftalık burç yorumlarını Hande Kazanova sizler için anlattı.

Ay, Kova Burcunda iken haftamızı başlatıyoruz...Sosyal çevre, ilişkiler, arkadaşlıklar, geleceğe yönelik planlar ve fikirler bu hafta önemli olacak.  Toplumsal konularla daha fazla uğraşacağız ama diğer taraftan enerjimizi istediğimiz gibi ortaya koymakta kolay olmayacak.

Peki 4-10 kasım haftası hangi burç nasıl etkiler altına girecek? Astrolog Hande Kazanova bu hafta da tüm burçları tek tek sizler için yorumladı...

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