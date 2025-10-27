3I ATLAS nedir 29 Ekim'de ne olacak? Harvardlı Avi Loeb 'tatile çıkın' deyince...
3I/ATLAS, 2025’in en dikkat çekici astronomi keşiflerinden biri. İnanılmaz spekülasyonlar var. Üstelik bu spekülasyonlar Harvard'lı bir profesör dahil çok önemli isimlerden geliyor. Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği bilinen 3İ/ATLAS, keşfedildiğinden beri sıradışı anomaliler gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nden astronom Avi Loeb, bu gökcisminin “tasarlanarak Güneş Sistemi’nin içine yönlendirildiğini” ve hatta küçük “mini-sondalar” bırakıyor olabileceğini öne sürüyor. 29 Ekim'de ise...
2025 yılında Güneş sistemimize bir şey girdi. Önce kuyruklu yıldız sanıldı ama anomaliler gösterince kafalar karıştı. Bilim dünyası bu cisme 3I/Atlas ismini verdi. Yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS, NASA/Jet Propulsion Laboratuvarı'nın öngördüğü yolu takip etmiyor; Güneş'in arkasındaki rotasına doğru hızlanıyor. NASA bir süredir sessiz ve canlı teleskop verilerinin yayınını da kesmiş durumda. Harward Profesörü Avi Loeb'e göre bu cisim doğal bir kuyruklu yıldız değil, bir uzay aracı olabilir. Avi Loeb, "29 Ekim'de tatili gidin' diye son bir açıklama yapınca da ortalık karıştı. Peki ATLAS'ın rotası ve hedefi neresi? Dünya'ya en yakın noktaya ne zaman gelecek? İşte kritik tarih olan 29 Ekim yaklaşırken Atlas'a dair gelen son bilgiler:
ATLAS 3 I NE DEMEK?
3I/ATLAS, 2025’in en dikkat çekici astronomi keşiflerinden biri. Gizemli cisim ilk olarak 1 Temmuz'da Asteroid Terrestrial‐impact Last Alert System (ATLAS) teleskobu tarafından tespit edildi ve onun adını aldı. Çok kısa bir süre sonra yörünge analizleri nesnenin hiperbolik yörüngede olduğunu belirledi. Bu yörünge cismin Güneş Sistemi'ne girip dışarı çıkabilen türde bir cisim olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden bu türden cisimlere "yıldızlararası" adı veriliyor. 3I/Atlas'a kadar bunlardan yalnızca iki tane tespit edildi.
ATLAS 3I NE KADAR BÜYÜKLÜKTE?
Temmuz ayının sonuna doğru Hubble Uzay Teleskobu nesneyi yüksek çözünürlükte görüntüledi. Çekilen görüntüler sayesinde katı çekirdek için üst sınır (5,6 km) belirlendi. Çap aralığı yaklaşık 0,32 ve 5,6 kilometreydi. Bunun ardından çok çeşitli teleskoplarla bileşen analizi ve aktivite gözlemleri başladı. Nesne, 6 astronomik birim (Dünya ve Güneş arasındaki mesafe 1 astronomik birimdir) mesafedeyken bile aktifti. Yani Güneş’e çok yaklaşmadan gaz çıkışı gösteriyordu.
AĞUSTOS'TA TÜM TAHMİNLER ALTÜST OLDU
Ağustos ayında James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile ilk analizler; yapıldı ve karbondioksit ve diğer bileşenler tespit edildi. Nesnenin karbon dioksit açısından yoğun olduğu, karbondioksit/su oranının alışılmış kuyruklulara göre çok yüksek olduğu belirlendi. Bu durum, nesnenin Güneş Sistemi dışında, farklı koşullarda oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Yine de bazı belirsizlikler ve ölçüm hataları olabileceğine dair şüpheler mevcut. Eylül ayında ise teleskoplar kuyruk ve koma aktivitelerinde artış görüntülendi. Görüntülere göre nesnenin toz/gaz yayılımı artıyor; “anti-güneş yönü”ne doğru jet benzeri özellikler gösteriyordu. Normal bir kuyruk Güneş’in aksi yönüne doğruyken, "anti-güneş kuyruğu” tam tersi bir izlenim veriyor. Yani kuyruk Güneş’e doğruymuş gibi görünüyor.