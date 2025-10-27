3I ATLAS nedir 29 Ekim'de ne olacak? Harvardlı Avi Loeb 'tatile çıkın' deyince...

AĞUSTOS'TA TÜM TAHMİNLER ALTÜST OLDU

Ağustos ayında James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile ilk analizler; yapıldı ve karbondioksit ve diğer bileşenler tespit edildi. Nesnenin karbon dioksit açısından yoğun olduğu, karbondioksit/su oranının alışılmış kuyruklulara göre çok yüksek olduğu belirlendi. Bu durum, nesnenin Güneş Sistemi dışında, farklı koşullarda oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Yine de bazı belirsizlikler ve ölçüm hataları olabileceğine dair şüpheler mevcut. Eylül ayında ise teleskoplar kuyruk ve koma aktivitelerinde artış görüntülendi. Görüntülere göre nesnenin toz/gaz yayılımı artıyor; “anti-güneş yönü”ne doğru jet benzeri özellikler gösteriyordu. Normal bir kuyruk Güneş’in aksi yönüne doğruyken, "anti-güneş kuyruğu” tam tersi bir izlenim veriyor. Yani kuyruk Güneş’e doğruymuş gibi görünüyor.