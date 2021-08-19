39 ilçeden onlarca çocuk katıldı Ayasofya Camii'nde Yaz Kur'an kursları kapanış programı

Erbaş, çocukların kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Sizler, istikbalimizi emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizsiniz. Bu yüzden Rabbimizin rızasına ve Peygamber Efendimizin hayatına getirdiği değerlere uygun bir şekilde yetişmemiz gerekiyor." diye konuştu.