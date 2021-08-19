39 ilçeden onlarca çocuk katıldı Ayasofya Camii'nde Yaz Kur'an kursları kapanış programı
Yaz Kur'an kursları kapanış programı 39 ilçeden çocukların katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarının öneminden bahsetti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizdeki insanların yüzde 80 küsuru, temel dini bilgilerini yaz Kur'an kurslarımızda, camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar. Yüzde 20'ye yakın kısmı da örgün eğitim ile öğreniyorlar. Demek ki yaz Kur'an kurslarımızın önemi burada öne çıkıyor." dedi.
Öğrencilerin okuduğu dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Erbaş, çocuk sesleri ile çınlamayan ve onlarla süslenmeyen camilerin garip olduğunu söyledi.
Erbaş, çocukların kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Sizler, istikbalimizi emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizsiniz. Bu yüzden Rabbimizin rızasına ve Peygamber Efendimizin hayatına getirdiği değerlere uygun bir şekilde yetişmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Hz. Muhammed'in 23 sene boyunca Rabbinden aldığı vahiy ve Kur'an Kerim ile insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gayret ettiğini dile getiren Erbaş, okullardaki Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin Hayatı derslerinin ise yeterli olmadığını ifade etti.