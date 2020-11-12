38 bin TL'ye bile otomobil var! Bakanlık satışa çıkardı

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor.

İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...