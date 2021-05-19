37 gün sonra fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.