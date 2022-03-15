3600 ek göstergede son viraja girildi! Taslakta bomba detaylar emekli aylığı ve ikramiyeler artıyor
Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. 3600 ek gösterge içini ikinci toplantı yarın yapılacak. Kapsam genişleyecek, tasarı Mayıs’ta TBMM gündemine gelecek. Taslakta neler var? İşte tüm detaylar...
Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2.5 milyon emekli memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile Çalışma Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı alternatifli taslaklar ortaya çıkartıldı. Bu taslaklara göre bir karar verilecek. Yarın yapılacak ikinci toplantıda sendikaların talepleri de alınacak. Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında kapsamın genişlediği ve ek gösterge düzensizliklerinin tamamen ortadan kalkacağı bir yeni düzenlemenin hazırlandığı görülüyor.
Faruk Erdem yazısında milyonları ilgilendiren önemli detaylar aktardı:
Sorun tarihe karışacak
1995 yılında 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirlenen ek gösterge rakamları zamanla yapılan değişikliklerle farklılıklar göstermeye başladı. Memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi olan ek gösterge aynı zamanda emekli maaşını ve emekli ikramiyelerini de belirliyor.
1995 yılından bu yana zaman zaman yapılan değişikliklerle çeşitli meslek gruplarında ek göstergeler artırıldı. Ancak bu durum sistemde adaletsizliklere de yol açtı.