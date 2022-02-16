3600 ek göstergede kritik viraj! Milyonlarca memur ve emekli bekliyor maaşlar artacak
3600 ek göstergede bugün önemli bir viraj dönülüyor. Hükümet ve Memur-Sen, birçok meslek grubunu etkileyecek 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapıyor. Yeni düzenleme ile; milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem geliri hem emekli aylığı artacak.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanlarının emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirme sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme teknik hizmetlerden geneli idari kadrolara kadar geniş bir kesimi kapsayacak.
Mayıs'ta Meclis'e gelecek
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar şekillenmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bugün yapılacak toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.
Bakan Bilgin, toplantıda yaptıkları çalışmayı sunarken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da görüşlerini paylaşacak. Bakan Bilgin, düzenlemenin Mayıs'ta Meclis'e geleceğini söylemişti.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.