3600 ek göstergede kritik viraj! Milyonlarca memur ve emekli bekliyor maaşlar artacak

Mayıs'ta Meclis'e gelecek

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar şekillenmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bugün yapılacak toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.