3600 ek gösterge tamam! İşte taslak metin polis, öğretmen, hemşire imamlar için 4 yıl şartı

Gerekçesi ne?

Madde gerekçesinde ise "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" deniliyor.