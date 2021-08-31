3600 ek gösterge tamam! İşte taslak metin polis, öğretmen, hemşire imamlar için 4 yıl şartı
Bu yıl ilk kez toplu sözleşmeye giren 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hızlı başladı. 3600 ek göstergede ilk taslak metin ortaya çıktı. Taslak metinde düzenleme sadece 4 meslek grubu için getiriliyor. Polislerde ayrım var, din görevlileri ve hemşirelerde ise 4 yıllık üniversite bitirme şartı getiriliyor. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen ve sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge artışıyla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Çünkü3600 ek gösterge artışı memurların mevcut maaşlarını artıracağı gibi asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. 3600 ek gösterge artışı için hazırlanan ilk taslak metin ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıl önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için verdiği 3600 ek gösterge 6 Dönem Toplu Sözleşme sonrası yeniden gündeme gelmişti. Ekim ayında açılacak TBMM'ye sunulacak olan 3600 ek gösterge konusunun 2022 yılı içinde tamamlanması beklenirken, yapılan çalışmanın taslak metni ortaya çıktı.
3600 ek gösterge ile ilgili sadece 4 meslek grubu için hazırlanan taslak Sabah'ta yayınlandı. Buna göre, şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroların da faydalanacağı şekilde taslağın genişletilmesi bekleniyor.
Gerekçesi ne?
Madde gerekçesinde ise "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" deniliyor.