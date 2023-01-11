3600 ek gösterge sonrası kimin net maaşı ne kadar olacak! Yeni hesap yapıldı

15 Ocak’ta tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak. Memur ve emeklilerinin maaşları ile emekli ikramiyeleri de yeni ek göstergelere göre artacak. Peki, ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek, maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak? İşte, 3600 ek göstergede merak edilenler.