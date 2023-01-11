3600 ek gösterge sonrası kimin net maaşı ne kadar olacak! Yeni hesap yapıldı
Milyonlarca emekli ve kamu personelinin beklediği 3600 ek göstergede artık sona gelindi. 15 Ocak’ta tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak. Peki kimin maaşı ne kadar olacak?
Beş milyondan fazla memur ve memur emeklisi için beklenen ek gösterge uygulaması 15 Ocak’ta başlıyor. Memur ve emeklilerini ilgilendiren ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme geçen yılın temmuz ayında yapılmış ve uygulama için de 15 Ocak 2023 tarihi belirlenmişti.
15 Ocak’ta tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak. Memur ve emeklilerinin maaşları ile emekli ikramiyeleri de yeni ek göstergelere göre artacak. Peki, ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek, maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak? İşte, 3600 ek göstergede merak edilenler.
1- Ek gösterge artışından kimler yararlanacak?
Tüm öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseltildi. Avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının ek göstergeleri 3600’e yükseldi.
2- Ek gösterge sadece 3600’e mi yükseldi?
Hayır; yükseköğretim mezunu hemşireler, din görevlileri, gelir uzmanları, mali hizmet uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri gibi ek göstergesi 2200 olan kamu çalışanlarının göstergeleri de 3600’e yükselecek.