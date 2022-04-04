3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde bomba düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte üç farklı senaryo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Bakanlık bütün kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret, emekli ikramiyeleri tablosunu dikkate alarak yaptığı çalışmayı Mayıs sonunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek.