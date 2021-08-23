3600 ek gösterge ilk kez sözleşmeye girdi! Öğretmen, polis hemşire maaşı 950 lira, ikramiyesi 34 bin lira artacak
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emeklinin maaş zammında anlaşma sağlanırken 3600 ek gösterge de ilk kez resmi sözleşmeye girdi. 3600 ek gösterge yürürlüğe girerse öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi emeklilik ikramiyeleri de kallavi biçimde artacak. Memurlar emeklilik dilekçelerini beklemeye aldı.
Hükümet ile sendikalar anlaştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Anlaşma resmi olarak bugün 14:30 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanacak. Ancak zam kadar memur ve emekliyi ilgilendiren bir başka şey daha resmen sözleşmeye girdi. o da 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge yürürlüğe girerse öğretmen ve polislerin maaşlarına kallavi zam gelcek. İşte o zamlı maaşlar...
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki maaş zammını belirleyecek olan Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yüzde 19 zam geliyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C’lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.
Anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge var
Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Buna göre gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Benzer bir şekilde sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.
3600 ek gösterge ile ikramiyelere en az 34 bin lira zam
Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri de zamlanacak.