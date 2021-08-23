3600 ek gösterge ilk kez sözleşmeye girdi! Öğretmen, polis hemşire maaşı 950 lira, ikramiyesi 34 bin lira artacak

Hükümet ile sendikalar anlaştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Anlaşma resmi olarak bugün 14:30 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanacak. Ancak zam kadar memur ve emekliyi ilgilendiren bir başka şey daha resmen sözleşmeye girdi. o da 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge yürürlüğe girerse öğretmen ve polislerin maaşlarına kallavi zam gelcek. İşte o zamlı maaşlar...