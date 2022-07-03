3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? Öğretmen, polis, hemşire, imam, emekli maaşları

Memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama ise Ocak 2023'te başlayacak. Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.