3600 ek gösterge için ilk toplantı! Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklama maaşlar artacak
3600 ek göstergede bugün önemli bir viraj dönülüyor. Hükümet ve Memur-Sen, birçok meslek grubunu etkileyecek 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapıyor. Yeni düzenleme ile; milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem geliri hem emekli aylığı artacak.
3600 ek gösterge için ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında başladı. Toplantı öncesi vatandaşları bilgilendirmek için açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, adil bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, enflasyona vatandaşların ezdirilmemesi kararlılığını vurguladı, Temmuz ayında da gerekenin yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergede teknik çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge komisyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:
Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur.
Enflasyona yol açması, ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biz bu problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak önemli adımlar atıyoruz.
"Temmuz'da düzenleme yaparız"
Toplu sözleşmeler önemli adımlar. Enflasyonist ortam aşınmalara yol açtı. Enflasyon farkını vermekle kalmadık, ona sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimize 1500 lira olan asgari maaşı 2500 liraya çıkararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirecek tedbirler almaya devam ediyoruz. Temmuzda benzeri durumda karşı karşıya kaldığımızda düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün gereğini yapacağız.