3600 ek gösterge için ilk toplantı! Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklama maaşlar artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge komisyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:

Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur.